Под Мариуполем нашли тело 12-летней девочки, которую мог сбить на авто военный РФ
Возле временно оккупированного Мариуполя нашли тело 12-летней пропавшей девочки - по версии следствия, ее мог сбить российский военный
Об этом пишет Мариупольский горсовет.
Сообщается, что 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района исчезла пошедшая на встречу с подругами Ирина Губарева. После поисковых работ девочку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.
По одной из версий следствия, девочку мог сбить на автомобиле российский военный. Отмечается, что он положил тело на машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальных комментариев от окупантов пока нет.
"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", - добавляет горсовет.
Фото: Мариупольский горсовет
- Центр национального сопротивления. сообщает , что во временно оккупированном Мариуполе российские террористы проверяют даже детей.
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