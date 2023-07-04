Об этом пишет Мариупольский горсовет.

Сообщается, что 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района исчезла пошедшая на встречу с подругами Ирина Губарева. После поисковых работ девочку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.

По одной из версий следствия, девочку мог сбить на автомобиле российский военный. Отмечается, что он положил тело на машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальных комментариев от окупантов пока нет.

"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", - добавляет горсовет.

Фото: Мариупольский горсовет