Под Мариуполь перебросили мобилизованных россиян со старыми танками, - советник мэра
В село Урзуф под Мариуполем прибыли недавно мобилизованные россияне и доставили старые танки
Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Те, которых вот уже как месяц не должно быть. Все призваны недавно. По прибытию в ППД сразу занялись поиском "боекомплекта" основного оружия. Водки. С переменным успехом", - написал Андрющен.
По его словам, в Урзуф также доставлены около семи танков старой модификации.
- 30 декабря советник мэра сообщил о завершении демонтажа драмтеатра, в Мариуполе больше не осталось построек, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.
- 30 декабря стало известно, что в Мариуполе оккупанты демонтировали 50 многоэтажек с не менее 2500 квартирами.
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