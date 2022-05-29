Об этом сообщила полиция Киевщины в фейсбуке.

"В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным солдаты Российской Федерации забили мужчину до смерти", - отметили правоохранители.

Мужчина был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки.

"Наряду с временными захоронениями следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом с Волыни. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти", - отметили в Нацполиции.

У погибшего не было семьи. Он приехал в Киевскую область работать строителем.

30 апреля в Бучанском районе Киевщины нашли тела трех мужчин, которых оккупанты сначала долго пытали, а затем убили.

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