Под Лиманом нацгвардейцы захватили трофейный танк россиян
Под Лиманом в Донецкой области бойцы Нацгвардии захватили трофейный российский танк Т-72Б3
Об этом сообщила Нацгвардия в телеграме.
"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3", - подчеркнули в ведомстве.
В Нацгвардии заметили, что это самая распространенная из современных модификаций старых российских танков.
- 1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.
- 2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.
- По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.
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