Об этом сообщила Нацгвардия в телеграме.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3", - подчеркнули в ведомстве.

В Нацгвардии заметили, что это самая распространенная из современных модификаций старых российских танков.

1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.

По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.

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