Под крышами есть люди и просят воды и хлеба: волонтер о затопленном левобережье

О своей поездке рассказал в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо".

"Мне военные разрешили выехать на катере перевозить работников нашего предприятия на буксир, - рассказывает Александр Касторнов. - Уже когда я выехал на воду, самовольно решил ехать забирать родителей из дачного кооператива. Это между селом Кардашинка и Кохани. Я на катере поехал туда. Река очень разлилась.Я медленно ехал к дачному кооперативу. Между крыш, смотрел на все это. Ужас не только в том, что все утонуло, а в том, что под этими крышами находятся люди, продвигающие руки в маленькие окошки. Кричат дайте воды, заберите нас отсюда. Мы брошены. Никого нет, привезите нам хлеба. Сегодня даже люди звонили, где-то нашли мой номер телефона. Говорят, приезжайте, мы знаем, что вы здесь были".

Читайте также: Животные погибали в муках: волонтер рассказала о затопленном зоопарк на Херсонщине

По словам Александра, во время его поездки путь не обстреливали. Но ракеты летели почти над головами. Видно было где-то пожар со стороны Крыма. Взрывы. Но там, где проезжал – было тихо. Только кричали собаки, кошки, петухи сидели на досках, на крышах домов и люди.

Что предшествовало

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

По состоянию на вечер субботы, 10 июня 2023 года, украинскими властями проведена эвакуация более трех тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.