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Под круглосуточным наблюдением и под замком 4 месяца: Бритни Спирс рассказала новые подробности опеки

26 сентября, 2022 понедельник
14:05
Новости

Американская певица Бритни Спирс продолжает делиться ужасами опеки отца, длившейся 13 лет

Новыми фактами популярная артистка поделилась в Instagram.

Как утверждает Бритни Спирс, в один из периодов жизни ее закрыли на четыре месяца без возможности выходить на улицу и накачивали литием.

"Я бы хотела увидеть, как кто-то скажет Дженнифер Лопес сидеть восемь часов в день семь дней в неделю... Без машины, когда личная охрана говорит мне у моей собственной двери, что я не могу выходить на улицу в течение четырех месяцев", - отметила певица.

Она также сообщила, что не имела возможности уединиться, ведь за ней постоянно наблюдала охрана, даже когда она переодевалась или принимала душ.

Кроме этого, по словам Бритни, ей еженедельно давали шесть флаконов лекарства и накачивали литием.

"Я бы хотела, чтобы команда менеджеров посоветовала Дженнифер Лопес пройти через то, через что прошла я… Как вы думаете, что она сделала бы? Ее семья никогда бы такого не допустила", - подчеркнула певица.

  • В ноябре 2021 года суд отменил опеку, контролировавшую жизнь образца Бритни Спирс с 2008 года.
  • С этого момента она начала делиться ужасными деталями условий, в которых жила долгое время.
  • В августе 2022 года Дженнифер Лопес публично выступила в поддержку Бритни Спирс

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