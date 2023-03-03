Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Прямо сейчас происходят позиционные бои. Наши позиции штурмует большое количество вражеских танков. Ситуация такая же как на направлении Угледара, только у нас леса, поэтому есть возможности маскировки как для нас, так и для противника. Очень высока интенсивность врага, очень большие вражеские силы брошены сюда, у него много личного состава, постоянно штурмующего наши позиции. Я вас уверяю, здесь очень много их гибнет; каждый день больше сотни на отрезке 2 км", - рассказал военнослужащий 15-го отдельного полка НГУ.

Виталий Биляк подчеркнул, что наши ребята мужественно стоят, держат линию фронта.

"У противника большое количество бронетехники, у нас такого количества нет, но при всей ситуации, десять к одному, мы держимся и наносим врагу сокрушительный удар. Они сначала "разбирают" наши позиции танками, авиацией, ствольной артиллерией, а потом идет вражеская пехота, вот ее мы встречаем так, как умеем "встречать". На нашей позиции каждый день в поддержку вражеским танкам Т-90М выезжает два БМПТ (боевая машина поддержки танков, – ред.) "Терминатор", это достаточно мощное оружие россиян. Эти "терминаторы" несут на себе оружие 30-го калибра двух пушек и четыре ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.) Не так интенсивно, но они еще применяют разного рода химическое оружие, которое поражает дыхательные пути и влияет на сердце, то есть враг использует любое оружие, он не соблюдает правила войны", - сказал Биляк.

Военнослужащий добавил, что количество гибнущей здесь российской пехоты это невероятные цифры.