Под Кременной атаки врага успеха не имеют, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил, что за сутки 11 января на этом направлении враг потерял 69 убитыми и 92 ранеными, несколько авто, а также был поражен склад с боеприпасами
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Спикер Восточной группировки войск дал комментарий по ситуации у Кременной.
"На этом направлении российские войска ротируют свои подразделения, в том числе и десантные. Также пробуют время от времени атаковать. За эти сутки пытались активизироваться в районе Стельмаховки и Кременной, но в очередной раз, как и в предыдущие сутки, противник получил мощный удар как артиллерией , так и стрелковым оружием, и в результате враг потерял 69 убитыми и 92 ранеными, несколько авто, а также был поражен вражеский склад с боеприпасами. Успеха противник не достиг на этом участке фронта", - рассказал Сергей Череватый.
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