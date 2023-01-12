Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Спикер Восточной группировки войск дал комментарий по ситуации у Кременной.

"На этом направлении российские войска ротируют свои подразделения, в том числе и десантные. Также пробуют время от времени атаковать. За эти сутки пытались активизироваться в районе Стельмаховки и Кременной, но в очередной раз, как и в предыдущие сутки, противник получил мощный удар как артиллерией , так и стрелковым оружием, и в результате враг потерял 69 убитыми и 92 ранеными, несколько авто, а также был поражен вражеский склад с боеприпасами. Успеха противник не достиг на этом участке фронта", - рассказал Сергей Череватый.