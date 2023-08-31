Под Краматорском разбились два украинских вертолета Ми-8: предварительно 6 погибших

Об этом РБК-Украина сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был враждебный истребитель Су-35", - рассказал он журналистам.

Очевидно вертолеты разбились, когда заходили на посадку, чтобы избежать поражения вражеской "сушкой".

Евлаш отметил, что данные о количестве погибших нуждаются в уточнении.

"Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что было шестеро", - сказал Евлаш.

Он добавил, что в настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства трагедии.

"Сейчас работает комиссия. Что явилось причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", - резюмировал Евлаш.