Под Краматорском разбились два украинских вертолета Ми-8: предварительно 6 погибших
В Краматорском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Предварительно известно о 6 погибших
Об этом РБК-Украина сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"Произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был враждебный истребитель Су-35", - рассказал он журналистам.
Очевидно вертолеты разбились, когда заходили на посадку, чтобы избежать поражения вражеской "сушкой".
Евлаш отметил, что данные о количестве погибших нуждаются в уточнении.
"Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что было шестеро", - сказал Евлаш.
Он добавил, что в настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства трагедии.
"Сейчас работает комиссия. Что явилось причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", - резюмировал Евлаш.
- 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.
- Известно, что Государственное бюро расследований изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области, где погибли украинские пилоты.
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