"Под контролем ВСУ": стартовала регистрация судов для движения в Черном море

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, судовладельцы и капитаны судов предупреждены как о потенциальной опасности, в частности, со стороны флота РФ, так и о минной опасности, которая остается достаточно на высоком уровне.

"На самом деле, было принято решение наконец-то решить эту проблему, решить таким образом - открыть эти пути морских коммуникаций. Конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем, и сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает”, - сказал Плетенчук.

Принятое решение должно решить две основные задачи: преодоление международного гуманитарного кризиса и возможность для судовладельцев и компаний наконец-то забрать свои торговые суда, которые находятся фактически в гуманитарном плену из-за того, что россияне постоянно угрожают на море.

"Они (русские, - ред.) не просто говорят, что эти суда будут рассматриваться как перевозчики оружия, а в одном из морских переговоров было услышано такое, что будет признано, что эта страна участвует в войне на стороне Украины. Поэтому по состоянию на сейчас это некий терроризм, пока в радиоэфире, и соответственно это тоже является нарушением международного права, морского права относительно свободы судоходства”, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Также он добавил, что пока все подробности относительно количества судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, нельзя раскрывать. А также еще не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.

“Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле то состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено теми событиями, которые происходят в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее”, - отметил Плетенчук.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.