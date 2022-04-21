Под контролем российских оккупантов находится 80% Луганской области, – председатель ОВА

Об этом говорится в сообщении главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.



После того, как украинские войска отошли от Кременной, количество оккупированных территорий составляет 80%. Линия обороны держится от Рубежного до Попасной.



"Все усилия враг бросил именно на штурм Рубежного и Попасного и Золотого, но ничего у него не получается. Все атаки ничего им не дают", – рассказал Гайдай.



Руководитель ОВА добавил, что в Рубежном и Попасной ситуация без изменений, оккупанты контролируют только части городов, вглубь прорваться не могут. На временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать местное население и устанавливать "свои порядки". В регионе не осталось безопасных мест, поэтому власти не прекращают попытки эвакуировать максимальное количество местных жителей.

20 апреля также стало известно, что в Попасной, Рубежном и части сел Горной общины в результате войны почти уничтожена инфраструктура и ее невозможно восстановить, а в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске продолжаются ремонтные работы.