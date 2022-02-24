Под контроль возвращены Мариуполь, Счастье, ведутся бои в Харьковском направлении и в ООС, - штаб ВСУ
В Штабе ВСУ заявили, что группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво держат оборону государства
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"В Черниговской области удалось остановить противника. Трудные бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике. Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье", - говорится в сообщении.
Уничтожено не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.
"Сложная ситуация в Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору", - добавили в ВСУ.
- Напомним, что в Харьковской области в г. Чугуев произошли вражеские обстрелы, в результате взрыва в одном из домов погиб несовершеннолетний мальчик.
- Президент Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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