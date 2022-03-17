Под Киевом ВСУ подвели российский вертолет КА-52
В Бучанском районе украинские военные подвели вражеский вертолет КА-52
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.
Он заявил, что в 11:45 были обнаружены два вертолета РФ, вошедшие в зону поражения ВСУ.
"В результате работы наших ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден. Захватчики были вынуждены вернуть, их боевая задача сорвана", - написал Павлюк.
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