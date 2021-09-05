Под Киевом водитель Mercedes заснул за рулем и столкнулся с патрульным авто полиции

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло между селами Нижняя Дубечня и Новоселки. Водитель Mercedes уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским патрулем Daewoo Lanos. В результате аварии оба автомобиля выбросило на обочину в лесополосу.

В результате ДТП был госпитализирован ребенок из Mercedes. У девочки травма ноги, с вероятным переломом. Патрульным полицейским - водителю и пассажиру - оказывают медицинскую помощь на месте. У одного из них подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.













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