Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Под Киевом водитель Mercedes заснул за рулем и столкнулся с патрульным авто полиции

Под Киевом водитель Mercedes заснул за рулем и столкнулся с патрульным авто полиции

5 сентября, 2021 воскресенье
20:48
Криминал

В Киевской области водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским патрульным автомобилем

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло между селами Нижняя Дубечня и Новоселки. Водитель Mercedes уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейским патрулем Daewoo Lanos. В результате аварии оба автомобиля выбросило на обочину в лесополосу.

В результате ДТП был госпитализирован ребенок из Mercedes. У девочки травма ноги, с вероятным переломом. Патрульным полицейским - водителю и пассажиру - оказывают медицинскую помощь на месте. У одного из них подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.






Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

патрульная полиция
Вартові.Еспресо
Читайте также:
4 сентября, 2021 суббота
Нафтогаз озвучил цену на газ в этом сезоне
ДНР
3 сентября, 2021 пятница
Террористы "ДНР" призвали женщин не отпускать мужчин на заработки в Россию
4 сентября, 2021 суббота
В ОРДО возмущены отдыхом дочери Пушилина в Дубае "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег"
Киев
+13
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.82
    Покупка 26.82
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
5 сентября
22:49
ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина сорвали на 7-й минуте из-за попытки полиции задержать футболистов за нарушение карантина
22:28
вакцинация
В США начнут делать третью прививку от COVID-19
22:15
Украинский клуб одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов
21:58
"Этот непродуманный шаг приведет к катастрофе". По решению Шкарлета резко сокращают преподавателей в вузах
21:37
Байден Зеленский
Не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев, - Кулеба
21:20
Украина победила Португалию на ЧЕ по волейболу
20:32
Свитолина победила экс-першувую ракетку мира и вышла в четвертьфинал US Open
20:14
На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие
19:54
В NASA обнародовали кадры 13-го полета вертолета Ingenuity на Марсе
19:36
Украинский бизнес за день собрал 20 млн грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве
19:20
Ангела Меркель
Меркель заявила о готовности ЕС взаимодействовать с талибами
18:51
Формула-1: Ферстаппен отобрал у Хэмилтона лидерство в общем зачете ЧМ
18:30
В СБУ подтвердили, что на горячую линию поступило сообщение с угрозами первым лицам государства
18:16
Сборную Украины перед матчем с Чехией покинули сразу 8 футболистов
17:55
5 сентября на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
17:28
Лопес передумал давать реванш Ломаченко
17:09
Переворот в Гвинее: Военные заявили об аресте президента страны
16:51
Задержанному оккупантами заместителю председателя Меджлиса Джелялову грозит 15 лет тюрьмы, - Чубаров
16:33
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать "бабье лето"
16:15
ЧМ-2022: Петраков рассказал о конфликте с лидером сборной Украины
15:55
В Гвинее произошлоа попытка государственного переворота, - СМИ
15:31
В Германии афганец набросился с ножом на людей в парке
15:14
Паралимпиада-2020: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Токио
14:51
Черногорцы выступили против навязанного им из Сербии митрополита. В Цетине установлены баррикады, идут беспорядки
14:22
Глава талибов Барадар согласился на инклюзивное правительство
14:00
На время празднования Рош га-Шана в Умани установили контрольно-пропускные пункты
13:36
На 7-ю годовщину подписания Минских соглашений США призвали Россию вывести свои войска из Украины
13:15
Заключенные колонии на Дальнем Востоке устроили мятеж. Есть погибшие
13:00
Лукашенко - пятый пакет санкций, народу - помощь. На форуме министров иностранных дел ЕС в Бледе Беларусь представляла Тихановська
12:43
Парк в оккупированной Гаспре пойдет под застройку
12:20
Христо Грозев рассказал о следе ФСБ в деле Виталия Шишова
12:00
В Коростене прошел ежегодный День деруна
11:30
Этот день в истории: большевики приняли постановление "О красном терроре"
11:14
"Музыка - это оружие". Культового минского диджея "Папу Бо" закрыли в СИЗО за "наркотики" и "экстремизм"
10:55
США передали Украине лекарства от коронавируса на $ 20 млн
10:29
Семьи Небесной Сотни требуют немедленно уволить и наказать скандальную судью Волкову
10:10
Кличко выступил на предвыборном съезде немецких правых
09:51
Эксклюзив
Путин потерял интерес к Зеленскому. Встреча с президентом Украины является унижением для агрессора, - Портников
09:37
На Донбассе россияне палят из гранатометов, тяжело ранен украинский воин
09:13
Эксклюзив
Операция Путина по навязыванию Украине и миру Минских договоренностей провалилась. Байден на это не пошел, - Пионтковский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV