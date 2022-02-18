Под Киевом в результате ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек
28 февраля в селе Липовка Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршруткой
Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС Украины.
"В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмированных были направлены в центральную больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия водитель Renault зажал в автомобиле, спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели работы по деблокации.
На место происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.21
Покупка 28.21Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32Продажа 32.49
- Актуальное
- Важное