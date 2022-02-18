Под Киевом в результате ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС Украины.



"В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмированных были направлены в центральную больницу", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате происшествия водитель Renault зажал в автомобиле, спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели работы по деблокации.



На место происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

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