Под Киевом установят датчики, которые помогут обнаруживать российские ракеты и дроны

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Моя Киевщина .

По словам председателя областной полиции, сейчас о движении дронов или ракет российских оккупантов на низких высотах, когда их сложно отследить с помощью радиолокационного оборудования, военным часто сообщают местные жители.

Он сообщил, что в Киевской области для защиты объектов критической инфраструктуры решили установить датчики, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать ее подразделениям ПВО.

"Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, не только постоянно обстреливаемые врагом подстанции, но и другие объекты, куда будут нацелены удары", - уточнил Небитов.

Он пояснил, что речь идет о датчиках дополнительного сбора информации, позволяющих ПВО получать данные не только с радаров и линии 102, но и из тех мест, где нет людей.

14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.

21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.