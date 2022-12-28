Под Киевом установят датчики, которые помогут обнаруживать российские ракеты и дроны
В Киевской области будет установлена система акустических датчиков для усиления возможностей обнаружения российских ракет и дронов
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Моя Киевщина .
По словам председателя областной полиции, сейчас о движении дронов или ракет российских оккупантов на низких высотах, когда их сложно отследить с помощью радиолокационного оборудования, военным часто сообщают местные жители.
Он сообщил, что в Киевской области для защиты объектов критической инфраструктуры решили установить датчики, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать ее подразделениям ПВО.
"Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, не только постоянно обстреливаемые врагом подстанции, но и другие объекты, куда будут нацелены удары", - уточнил Небитов.
Он пояснил, что речь идет о датчиках дополнительного сбора информации, позволяющих ПВО получать данные не только с радаров и линии 102, но и из тех мест, где нет людей.
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