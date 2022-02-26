Под Киевом украинские силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом
Российский самолет был сбит в районе Василькова
О сбитом вражеском самолете сообщили на официальной facebook-странице Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
"Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" - говорится в сообщении.
По количеству погибших пока не сообщают. Отметим, что самолет ИЛ-76 способен перевозить десантную группу до 126 человек.
- Отметим, сегодня в результате авиаудара со стороны России на Киевщине погибли четыре четверо мирных жителей, 15 ранены.
- Напомним, 14 июня 2014 года во время войны на востоке Украины примерно в час ночи был сбит украинский Ил-76 неподалеку от Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ППК "Вагнер".
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