Под Киевом украинские силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом

О сбитом вражеском самолете сообщили на официальной facebook-странице Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Наши Силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" - говорится в сообщении.



По количеству погибших пока не сообщают. Отметим, что самолет ИЛ-76 способен перевозить десантную группу до 126 человек.



Отметим, сегодня в результате авиаудара со стороны России на Киевщине погибли четыре четверо мирных жителей, 15 ранены.

Напомним, 14 июня 2014 года во время войны на востоке Украины примерно в час ночи был сбит украинский Ил-76 неподалеку от Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ППК "Вагнер".



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