Под Киевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, три человека пострадали
На въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и микроавтобус Mercedes
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
По предварительным данным, микроавтобус двигался в Киев и внезапно перед ним начал разворачиваться рейсовый автобус МАЗ (маршрут 37). Избежать столкновения не удалось.
В результате аварии пассажира Mercedes зажало в салоне.
Спасатели помогли достать его из авто. Также травмировались двое пассажиров автобуса.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Из-за ДТП образовалась большая пробка в направлении Киева.
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