Под Киевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, три человека пострадали

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.



По предварительным данным, микроавтобус двигался в Киев и внезапно перед ним начал разворачиваться рейсовый автобус МАЗ (маршрут 37). Избежать столкновения не удалось.



В результате аварии пассажира Mercedes зажало в салоне.



Спасатели помогли достать его из авто. Также травмировались двое пассажиров автобуса.



На месте работает следственно-оперативная группа.



Из-за ДТП образовалась большая пробка в направлении Киева.

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