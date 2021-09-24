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Под Киевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, три человека пострадали

24 сентября, 2021 пятница
23:18
Криминал

На въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и микроавтобус Mercedes

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительным данным, микроавтобус двигался в Киев и внезапно перед ним начал разворачиваться рейсовый автобус МАЗ (маршрут 37). Избежать столкновения не удалось.

В результате аварии пассажира Mercedes зажало в салоне.

Спасатели помогли достать его из авто. Также травмировались двое пассажиров автобуса.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Из-за ДТП образовалась большая пробка в направлении Киева.

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Вартові.Еспресо
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