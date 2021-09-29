Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: два человека погибли, трое госпитализированы

Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Киевской области.



Авария произошла около 7:00 на ул. Старокиевской у дамбы.



В результате столкновения погибли два человека, еще трое госпитализированы. Движение по трассе затруднено в обоих направлениях.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.