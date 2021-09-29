Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: два человека погибли, трое госпитализированы
В среду, 29 сентября, в пгт Козин Киевской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota
Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Киевской области.
Авария произошла около 7:00 на ул. Старокиевской у дамбы.
В результате столкновения погибли два человека, еще трое госпитализированы. Движение по трассе затруднено в обоих направлениях.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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