Под Киевом российская ДРГ обстреляла журналистов Sky News
Журналисты британского СМИ Sky News попали под обстрел в Буче под Киевом
Об этом сообщает SkyNews.
По информации издания, обстрел произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.
"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил два патрона в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и смертоносную фазу", сообщении.
На кадрах видно, как журналисты приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Рамзи рассказал, что сначала они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост армии Украины – и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.
Группе в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться с машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Потом они прятались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.
Впоследствии выяснилось, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.
"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывались" - сказал Рамзи.
- Напомним, 1 марта в Киеве в результате атаки России на телебашню скончался украинский телеоператор одного из каналов.
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