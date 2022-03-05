Под Киевом российская ДРГ обстреляла журналистов Sky News

Об этом сообщает SkyNews.



По информации издания, обстрел произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.



"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил два патрона в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и смертоносную фазу", сообщении.



На кадрах видно, как журналисты приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Рамзи рассказал, что сначала они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост армии Украины – и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.



Группе в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться с машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Потом они прятались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.



Впоследствии выяснилось, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.



"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывались" - сказал Рамзи.

Напомним, 1 марта в Киеве в результате атаки России на телебашню скончался украинский телеоператор одного из каналов.