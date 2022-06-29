Под Киевом разрушен мост через Ирпень: погиб человек, еще двое ранены, движение транспорта невозможно
В селе Демидов Вышгородского района из-за погодных условий поврежден мост через реку Ирпень. Один человек погиб, еще двое ранены
Об этом информирует в фейсбуке глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный .
"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно", - написал Подкурганный.
Глава общины добавил, что налаживают проезд через Козаровичи.
Киевская ОВА дополняет, что человек погиб, еще двое ранены.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное