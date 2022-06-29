Об этом информирует в фейсбуке глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный .

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно", - написал Подкурганный.

Глава общины добавил, что налаживают проезд через Козаровичи.

Киевская ОВА дополняет, что человек погиб, еще двое ранены.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента", - говорится в сообщении.

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