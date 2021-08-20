Под Киевом произошел пожар в пятиэтажке, жителей эвакуировали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Согласно данным спасателей, пожар возник в двух квартирах дома. Через некоторое время огонь распространился на кровлю.

К тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС. Через некоторое время к месту пожара были направлены еще 4 единицы техники и 2 автолестницы. Площадь огня пока устанавливается. Всех жильцов дома эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.