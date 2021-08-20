Под Киевом произошел пожар в пятиэтажке, жителей эвакуировали
Около 20:05 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме в городе Бровары, под Киевом. Всех жителей эвакуировали
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Согласно данным спасателей, пожар возник в двух квартирах дома. Через некоторое время огонь распространился на кровлю.
К тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС. Через некоторое время к месту пожара были направлены еще 4 единицы техники и 2 автолестницы. Площадь огня пока устанавливается. Всех жильцов дома эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.
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