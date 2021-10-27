Под Киевом прогремел взрыв на заводе асбестоалюминиевой переработки
В ночь на 27 октября в Броварах Киевской области прогремел взрыв на территории предприятия по асбестоалюминиевой переработке ООО "ВТОРТЕХ" по ул. Луценко, 26
Об этом сообщает в Facebook Броварской городской совет.
Сообщение о взрыве произошло в 00:42. В результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены с последующим горением отдельными ячейками на площади 50 м. кв. алюминиевой пудры массой 200 кг.
Возгорание было локализовано в 02:16, ликвидировано – в 02:31.
На месте происшествия были дополнительно привлечены специалисты ГСЧС по специальным работам по радиационной, химической и биологической защите.
"По результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара не обнаружено", - отметили в горсовете.
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