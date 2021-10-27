Под Киевом прогремел взрыв на заводе асбестоалюминиевой переработки

Об этом сообщает в Facebook Броварской городской совет.



Сообщение о взрыве произошло в 00:42. В результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены с последующим горением отдельными ячейками на площади 50 м. кв. алюминиевой пудры массой 200 кг.



Возгорание было локализовано в 02:16, ликвидировано – в 02:31.



На месте происшествия были дополнительно привлечены специалисты ГСЧС по специальным работам по радиационной, химической и биологической защите.



"По результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара не обнаружено", - отметили в горсовете.