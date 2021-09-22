Под Киевом патрульные полицейские попали в ДТП, три человека в больнице

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



Полицейские на Skoda Rapid двигались в Киев и в месте разворота встречного транспорта пытались развернуться, при этом не пропустив BMW X5.



В результате столкновения пострадали двое полицейских и водитель BMW X5. Они в больнице.



На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.



Были ли включены спецсигналы и звуковая сигнализация, в полиции пока неизвестно.

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