Под Киевом патрульные полицейские попали в ДТП, три человека в больнице
На въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием полиции
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
Полицейские на Skoda Rapid двигались в Киев и в месте разворота встречного транспорта пытались развернуться, при этом не пропустив BMW X5.
В результате столкновения пострадали двое полицейских и водитель BMW X5. Они в больнице.
На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
Были ли включены спецсигналы и звуковая сигнализация, в полиции пока неизвестно.
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