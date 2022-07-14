Об этом информирует в телеграмме глава Киевской области Алексей Кулеба.

"В Демидове заработал мост через реку Ирпень! Две недели через этот мост проезда не было. С сегодняшнего дня полноценное движение транспорта на мосту восстановлено. Его отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", – написал Кулеба.

Мост был поврежден дважды. В феврале, во время боевых действий – впервые. Его восстановили сразу после деоккупации.

Также 29 июня из-за погодных условий. Тогда один человек погиб, еще двое получили ранения.

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