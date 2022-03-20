Под Киевом оккупанты взорвали пожарную автоцистерну, пострадали 8 спасателей
Российские вражеские силы взорвали пожарный автомобиль в селе Новые Петровцы, недалеко от Киева. В результате взрыва погибших нет, пострадали 8 спасателей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Вчера, 19 марта, бригада спасателей тушила пожар возле Новых Петровцев. По пути к месту заправки пожарная автоцистерна взорвалась на взрывном устройстве.
В результате взрыва пострадали 8 спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Травмированных бойцов госпитализировали. Им предоставили необходимую квалифицированную помощь.
- Ранее сообщалось, что были зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных. ГСЧС просит быть бдительными.
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