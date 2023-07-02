Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны

Об этом информирует BBC .

Отмечают, что сначала специалисты музея отправились в овраг проводить раскопки, поскольку там обнаружили неразорванную бомбу времен Второй мировой войны. Однако впоследствии с помощью металлоискателей работники раскопали восемь самолетов Hawker Hurricane ("Ураган"), передавших Великобритания СССР как часть пакета союзнической военной поддержки, оплачиваемых США по схеме ленд-лиза во время Второй мировой.

Эксперты по авиации отмечают, что в Украине впервые обнаружили остатки такого количества "Ураганов", хотя, по их словам, с 1941 по 1944 годы Великобритания направила в СССР около 3 тыс. этих истребителей для поддержки советских военных. Тогда большинство из них были уничтожены во время боев.

"Этот самолет очень редко можно найти в Украине. Это очень важно для истории нашей авиации, потому что здесь раньше не находили самолетов по ленд-лизу", - сказал бывший пилот авиакомпании, проводящий раскопки.

Часть же самолетов разобрали, поскольку по законам ленд-лиза СССР должен был оплатить любую военную технику, передаваемую союзниками, в том случае, если она останется невредимой после окончания войны. Чтобы не делать этого, в Советском Союзе намеренно повреждали и прятали ее.

В частности, у восьми "Ураганов", которые обнаружили под Киевом, изъяли инструменты, радиостанции, пулеметы и другой полезный металлолом. После них закинули тракторами в неглубокий овраг и засыпали землей. Ранее эти восемь самолетов использовали для защиты ключевых транспортных узлов.

Руководитель научной части музея Валерий Романенко говорит, что "Ураганы" сыграли немаловажную роль в истории Украины.

"Ураганы" являются символом британской помощи в годы Второй мировой войны, так же как мы очень ценим британскую помощь сейчас. Великобритания сейчас является одним из самых крупных поставщиков военной техники в нашу страну", - сказал он.