Под Киевом находятся до 12 тыс. российских военных, - Арестович

Об этом Арестович сообщил в Youtube-етере с общественным деятелем Марком Фейгиным.



По словам Арестовича, около 3 тыс. россиян окружены.



"Вокруг Киева сейчас тысяч, может, 12-10. Возможно, даже меньше... Из них тысячи 3 почти окружены, а еще 4 тыс. отрезаны и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне очень интересно, как военному человеку, как они будут там пытаться захватывать Киев", — сказал советник председателя ОП Алексей Арестович.





21 марта Арестович заверил, что мы уничтожили четыре ударных российских армии из десяти, которые есть в РФ.

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