Под Киевом находятся до 12 тыс. российских военных, - Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что рядом с Киевом находятся около 12 тыс. российских военных
Об этом Арестович сообщил в Youtube-етере с общественным деятелем Марком Фейгиным.
По словам Арестовича, около 3 тыс. россиян окружены.
"Вокруг Киева сейчас тысяч, может, 12-10. Возможно, даже меньше... Из них тысячи 3 почти окружены, а еще 4 тыс. отрезаны и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне очень интересно, как военному человеку, как они будут там пытаться захватывать Киев", — сказал советник председателя ОП Алексей Арестович.
- 21 марта Арестович заверил, что мы уничтожили четыре ударных российских армии из десяти, которые есть в РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное