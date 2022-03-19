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Главная война с Россией Под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52

Под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52

19 мартa, 2022 суббота
16:35
война с Россией

В Бучанском районе Киевской области подразделениями украинской ПВО сбит боевой вертолет РФ К-52

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.

"Минус еще один вражеский "Аллигатор". Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - написал он.

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