Под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.



"Минус еще один вражеский "Аллигатор". Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - написал он.

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