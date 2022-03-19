Под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52
В Бучанском районе Киевской области подразделениями украинской ПВО сбит боевой вертолет РФ К-52
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.
"Минус еще один вражеский "Аллигатор". Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - написал он.
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