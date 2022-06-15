Под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев, - The Telegraph

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хуине, которые служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян.

Это произошло в прошлый четверг во время боя с превосходящими силами противника под Харьковом, рассказали их сослуживцы.

"Мы были на задании, но все пошло совсем не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что россияне уже штурмуют его", - заявил один из собеседников.

Подразделение, в котором воевали американские добровольцы, состояло из 10 человек. Им пришлось противостоять двум танкам, БМП и 100 пехотинцам.

Удалось уничтожить два танка, но один из них успел выстрелить по позиции, которую занимали добровольцы. После боя украинские военные провели поисковую операцию на месте схватки, но не обнаружили ничего, что бы свидетельствовало о гибели собратьев.

Подозрения о захвате подтвердились поздно вечером, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих пленили под Харьковом.

39-летний Александр Друкэ родом из Тускалусы в штате Алабама по-прежнему служил в армии США в Ираке.

Энди Хуин родился в Калифорнии, но жил в районе долины Теннесси в штате Алабама. Раньше он служил в морской пехоте США.

Информацию косвенно подтвердил представитель правительства США:

"Нам известно о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в Украине. Мы внимательно следим за ситуацией и контактируем с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас нет дополнительных комментариев. Мы также еще раз подчеркиваем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликте и охоте за гражданами США в Украине со стороны сотрудников российских правительственных органов безопасности.

Как отмечает The Telegraph, пленение американцев может быть использовано Кремлем как аргумент в пользу того, что Америка принимает непосредственное участие в войне в Украине, и президент РФ Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их увольнения.

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