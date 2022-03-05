Под Харьковом украинские войска перешли в наступление
В Харьковской области подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Боевики начали покидать подразделения российской армии и возвращаются к себе домой
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Еспресо.TV.
"Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР", - говорится в сообщении.
В Сухупутных войсках также отметили, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения российской армии и возвращаются в свои дома.
"Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев. Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями. Победа за нами. Слава Украине", - отмечается в сообщении.
Фото: Сухопутные войска ВС Украины
- Напомним, оккупанты взорвали колею вблизи Ирпеня, эвакуировать жителей будут автобусами.
Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР.
Отмечается, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения российской армии и возвращаются по домам.
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