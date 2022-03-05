Под Харьковом украинские войска перешли в наступление

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Еспресо.TV.



"Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР", - говорится в сообщении.





В Сухупутных войсках также отметили, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения российской армии и возвращаются в свои дома.







"Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев. Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями. Победа за нами. Слава Украине", - отмечается в сообщении.



Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Напомним, оккупанты взорвали колею вблизи Ирпеня, эвакуировать жителей будут автобусами.

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Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР.

Отмечается, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения российской армии и возвращаются по домам.