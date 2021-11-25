Под Харьковом столкнулись 5 автомобилей: грузовик раздавил машину такси, есть погибшие
В четверг, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП - столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси
Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.
"Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается", - рассказали в полиции.
Информация о ДТП поступила стражам порядка в 18:25.
Обстоятельства инцидента на месте выясняются сотрудниками следственно-оперативной группы и спасателями.
В то же время Telegram-канал "Х**вый Харьков" сообщает, что ДТП произошло на кольцевой дороге в районе въезда в 602-й микрорайон Харькова. По предварительным данным, один из грузовиков ехал на красный свет.
Telegram-канал также отмечает, что в автомобиле такси находились три человека: водитель и два пассажира - бабушка и маленький ребенок.
- Напомним, вечером 26 октября 2021 года в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.
- За рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Впоследствии он признал свою вину в смертельном ДТП.
- После первой аварии на том же месте легковушка сбила полицейского.
- В четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе: дети получили травмы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.19
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное