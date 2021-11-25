Под Харьковом столкнулись 5 автомобилей: грузовик раздавил машину такси, есть погибшие

Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается", - рассказали в полиции.

Информация о ДТП поступила стражам порядка в 18:25.

Обстоятельства инцидента на месте выясняются сотрудниками следственно-оперативной группы и спасателями.

Напомним, вечером 26 октября 2021 года в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы.

За рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Впоследствии он признал свою вину в смертельном ДТП.

После первой аварии на том же месте легковушка сбила полицейского.

В четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе: дети получили травмы.