Под Харьковом произошло массовое ДТП: госпитализированы двое взрослых и 6-летний ребенок
14 января в Харьковской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека, из них один ребенок
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.
"14 января в 09:43 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района столкнулись сразу 5 автомобилей: "ВАЗ 2106", Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и "ТАТА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира ВАЗа. Среди них 6-летняя девочка. А ее 26-летняя мать оказалась зажатой между конструкциями авто. С помощью специнструмента пострадавшую деблокировали и передали медикам скорой.
Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
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