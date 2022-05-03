Под Харьковом погиб призер Игорь Непокоренных, киборг Андрей Котовенко
В понедельник, 2 мая, погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игорь Непокоренных" Андрей Котовенко
Об этом сообщает Warrior Games: Team Ukraine в facebook
"2 мая погиб Андрей Котовенко. Украина снова несет непоправимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает побратима. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, отдавшего свою жизнь за наше будущее! Отомстим! Светлая память!" - говорится в сообщении
В комментариях к одному из постов его сын, Иван Котовенко, уточнил , что отец погиб около четырех часов утра 2 мая.
Согласно данным издания "Фокус", Герой погиб в боях под Харьковом.
Справка: Андрей Котовенко родился в Ровенской области. Известен тем, что в результате ранений, полученных в боях в районе донецкого аэропорта, перенес 22 операции и отказался от ампутации. После реабилитации Котовенко занялся спортом и вскоре представил Украину на Играх Непокоренных. В октябре 2021 спортсмен выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а за год до того выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии. У Андрея Котовенко был позывной "Кот". В боях в Донецкой области он был командиром отдельного минометного подразделения.
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