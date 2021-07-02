Под Харьковом планируют создать музей памятников коммунистической эпохи

Об этом Укринформу рассказал заместитель генерального директора комплекса Виталий Яковлев.

"Мы хотим создать музей монументального искусства под открытым небом по образцу европейских стран. Мы не предоставляем идеологической окраски этой экспозиции. Речь идет о памятниках прошлого, это история, которую не стоит забывать, это для наших детей, чтобы предупредить их, предостеречь. Считаем образцы этого монументального искусства мы должны сохранить", - сказал Яковлев.

На днях в комплекс попал один из первых экспонатов - памятник Ленину из поселка Новая Водолага.



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"Процесс сбора данных памятников - трудное дело. Общины должны принять соответствующие решения. Кроме того, это материальных ресурсов, а мы в них ограничены. Нужны средства на обустройство площадки, удачное его планирования на территории комплекса. Поэтому сроков реализации проекта не имеем, потому что это наша собственная инициатива", - пояснил заместитель директора.