Под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковоблэнерго".



Нападение произошло в селе Ракитное. Работники акционерного общества прибыли на улицу Загребля, чтобы выключить электроустановки мужчины, самовольно подключившегося к электросети.



Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот старался прикрыть лицо”, - говорится в сообщении.



Сотрудники облэнерго написали заявление, чтобы привлечь нарушителя к уголовной ответственности.



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