Под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго
Мужчина обстрелял работников акционерного общества "Харьковоблэнерго", приехавших выключить его электроустановки из-за самовольного подключения
Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковоблэнерго".
Нападение произошло в селе Ракитное. Работники акционерного общества прибыли на улицу Загребля, чтобы выключить электроустановки мужчины, самовольно подключившегося к электросети.
Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот старался прикрыть лицо”, - говорится в сообщении.
Сотрудники облэнерго написали заявление, чтобы привлечь нарушителя к уголовной ответственности.
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