Под Харьковом ликвидирован один из ключевых военачальников российской армии

Также сегодня, 7 марта, по сообщению Главного управления разведки МОУ, убит и ранен еще ряд старших офицеров российской армии, информирует Эспрессо.TV

"Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев близ Харькова ликвидирован Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии ", – говорится в сообщении.

Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "За возвращение в Крым".

Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.

Напомним, в ходе наступательных действий российской армии украинские военные ликвидировали уже немало российских командиров. Так 3 марта уничтожен генерал-майор российской десантно-штурмовой горной дивизии Андрей Суховецкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb