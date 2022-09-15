Под Изюмом ВСУ захватили трофейную российскую станцию для звукового вещания
Под Изюмом Харьковской области украинские военные получили трофейную российскую станцию для звукового вещания ЗС-82 на базе БРДМ-2
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Трофейная станция для звукового вещания ЗС-82 на базе БРДМ-2 захвачена под Изюмом", - подчеркнули в украинской армии.
- 10 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковщине украинские военные захватили современные противотанковые мины россиян ПТКМ-1Р, которые используют против бронетехники.
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