Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

"Трофейная станция для звукового вещания ЗС-82 на базе БРДМ-2 захвачена под Изюмом", - подчеркнули в украинской армии.

10 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковщине украинские военные захватили современные противотанковые мины россиян ПТКМ-1Р, которые используют против бронетехники.

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