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Главная война с Россией Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный

Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный

14 июня, 2022 вторник
12:58
война с Россией

С первых дней полномасштабной войны парень защищал Киев, а затем участвовал в освобождении Тростянца

Об этом информирует ОО "Защитим Протасов Яр".

Стало известно, что в бою под Изюмом 9 июня погиб глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 омбр "Холодный яр" - Роман Ратушный.

"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою, он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – сообщает ГО.

Именно Ратушный автор хорошо известного тезиса, который просил помнить и распространять: "Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям".

Отмечается, что при жизни Роман был участником Революции Достоинства и общественным активистом, возглавлял ОО "Защитим Протасов яр". С первого дня полномасштабного вторжения России Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 омбр "Холодный овраг" увольнял Тростянец. Кроме того, воевал на Сумщине и под Изюмом.

5 июля ему должно было исполниться 25 лет.

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