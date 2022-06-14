Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный
С первых дней полномасштабной войны парень защищал Киев, а затем участвовал в освобождении Тростянца
Об этом информирует ОО "Защитим Протасов Яр".
Стало известно, что в бою под Изюмом 9 июня погиб глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 омбр "Холодный яр" - Роман Ратушный.
"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою, он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – сообщает ГО.
Именно Ратушный автор хорошо известного тезиса, который просил помнить и распространять: "Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям".
Отмечается, что при жизни Роман был участником Революции Достоинства и общественным активистом, возглавлял ОО "Защитим Протасов яр". С первого дня полномасштабного вторжения России Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 омбр "Холодный овраг" увольнял Тростянец. Кроме того, воевал на Сумщине и под Изюмом.
5 июля ему должно было исполниться 25 лет.
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