Под Изюмом ожесточенные бои. В городе - гуманитарная катастрофа, - заместитель мэра
Оккупанты не контролируют город полностью, они обошли его с юга. Там продолжаются ожесточенные бои
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.
Мацокин сказал, что войска агрессора форсировали Северский Донец, бои сейчас идут в районе населенных пунктов Каменка и Сухая Каменка.
"Там идут упорные бои. Привлечены минометы, артиллерия, самолеты и вертолеты. Это ад, но украинские силы обороны эффективно дают отпор", – сказал Мацокин.
По словам заместителя городского головы, в самом Изюме гуманитарная ситуация критическая.
"Весь мир говорит о Мариуполе. И это понятно и правильно. Но у нас ситуация не лучше. Три с половиной недели люди без электричества, воды, газа, отопления. Нет связи, лекарств. Нет гуманитарных коридоров. Не работает больница – люди умирают из-за невозможности оказать им помощь. Это страшная картина, когда их хоронят в парке, у подъездов, на огородах", – сказал Владимир Мацокин.
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