Под Гостомелем открыли временную транспортную переправу через реку Ирпень
В районе Гостомеля на трассе М-07, обеспечивающей сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей,через реку Ирпень открыли временную переправу
Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в telegram.
"По ней смогут передвигаться как легковые автомобили, так и грузовики и автобусы. Это позволит оживить экономическую жизнь региона", - написал он.
По состоянию на 29 апреля в Киевской области полностью или частично возобновили водоснабжение в 115 населенных пунктах области. Остаются без централизованного водоснабжения 8 населенных пунктов Иванковской громады из-за отсутствия электроснабжения. Алексей Кулеба добавил, что в этих населенных пунктах есть возможность пользоваться водой из колодцев.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что 29 апреля продолжается восстановление инфраструктуры в населенных пунктах, оккупированных россиянами. В общей сложности движение восстановлено на 20 временных переправах, еще 4 в работе. За 20 дней дорожники расчистили более 380 километров дорог и улиц Киевской области.
- Жителей Киева призвали не передвигаться своим транспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для Сил обороны.
- В населенных пунктах Киевской области за сутки 28 апреля в дома 3 532 пользователей вернули электроэнергию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное