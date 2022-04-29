Под Гостомелем открыли временную транспортную переправу через реку Ирпень

Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в telegram.



"По ней смогут передвигаться как легковые автомобили, так и грузовики и автобусы. Это позволит оживить экономическую жизнь региона", - написал он.







По состоянию на 29 апреля в Киевской области полностью или частично возобновили водоснабжение в 115 населенных пунктах области. Остаются без централизованного водоснабжения 8 населенных пунктов Иванковской громады из-за отсутствия электроснабжения. Алексей Кулеба добавил, что в этих населенных пунктах есть возможность пользоваться водой из колодцев.



Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что 29 апреля продолжается восстановление инфраструктуры в населенных пунктах, оккупированных россиянами. В общей сложности движение восстановлено на 20 временных переправах, еще 4 в работе. За 20 дней дорожники расчистили более 380 километров дорог и улиц Киевской области.

Жителей Киева призвали не передвигаться своим транспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для Сил обороны.

В населенных пунктах Киевской области за сутки 28 апреля в дома 3 532 пользователей вернули электроэнергию.