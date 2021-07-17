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Под Евпаторией тлеет гигантская свалка. В городе страдают от вони

17 июля, 2021 суббота
14:04
Общество

17 июля 2021 года в сети появилось видео с места горения мусорного полигона в Евпатории, запах которого ощущается в разных районах города

Речь идет о предприятии "Экоград", что между селами Суворовское и Победное, передает Еспресо.TV .

Загорелся полигон вечером 15 июня. Так называемая "власть" города сообщила об умышленном поджоге и о том, что тушение может занять неделю, информирует АРК .

В социальных сетях евпаторийцы бурно комментируют данный инцидент:

"МЧС вообще практически сутки не действовало",

"Меры следовало употреблять только только произошел пожар, а не ждать сутки, когда площадь пожара увеличится до 1800 кв.м. Если бы все так и произошло, не пришлось бы принимать этих действий сейчас. Люди вторую ночь дышат угарным газом, с вонью горелых костей ",

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"Проснулись от жуткой вони в квартире, ужас вторую ночь подряд",

"В этом случае или выгодно курить и не разбираться с мусором, или есть заинтересованность в пожаре, поскольку ничего не делается".

"В Евпатории реконструкции мусорного полигона в последнее время проведено не было. Данный полигон должен быть реконструирован и увеличен еще в 2015 году. Существующий полигон давно исчерпал свои проектные мощности и работает практически без документов", - объясняет АРК (Ассоциация реинтеграции Крыма).




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Крым
мусорная свалка
новости Крыма
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