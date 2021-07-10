Под Донецком загорелись склады, - СМИ

Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях, рассказывает Еспресо.TV .



"Обстрелу подверглось село Сигнальное, расположенное недалеко от неподконтрольной Оленевки. Это произошло в ночь на сегодня, 10 июля", - конкретизирует DonPress .



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Сразу после начала пожара подъехать к складам было невозможно, спасатели не могли начать его тушить.



"По словам жителей Донецка, обстрел вели россияне и их наемники. Они стреляли из Петровского района, и пожар на складах может быть результатом или промаха НВФ, или ответного огня", - отмечает издание.



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