Под дом Орбана в Венгрии принесли детский гроб

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил юрист и активист Золтан Керестени.

Мужчина отметил, что таким образом он выразил протест против тесных отношений венгерского и российского правительств. В сообщении он напомнил, что в 1989 году во время повторного похорон венгерского премьера Имре Надя, возглавлявшего антикоммунистическую революцию в 1956 году и которого казнили, Орбан сказал, что "коммунисты, связывая судьбу Венгрии с Советской Россией до 1990 года".

Фото: Золтан Керестени

"Да, 35 лет назад, накануне смены режима, в одном из пустых гробов на площади Героев, символически там лежало будущее венгерской молодежи", - написал Керестени.

По его словам, сегодня венгерский премьер сделал то же, что и его предшественники - связал судьбу Венгрии с путинским, советско-российским государством.

"Вот почему у нас экономический кризис, а венгерская политическая элита каждый день постоянно богатеет. Вот почему высока инфляция, поэтому зарплаты стоят все меньше и меньше, и потому здоровье или образование плохие", - отметил активист.

Фото: Золтан Керестени

Керестени добавил, что венгры должны созвать всю правящую политическую элиту к бою, если они хотят социального мира в стране. Для этого, по его словам, многие должны принимать участие в общественной жизни и политике.

"Если венгры наконец-то помирятся друг с другом, то, и только тогда: это может добиться успеха", - подытожил юрист.

Акция протеста прошла в день, когда Орбан посещал фестиваль Тушваньош. Керестени отказался забрать детский гроб из-под дома Орбана. Поэтому к нему будут применены штрафные санкции.

Фото: Золтан Керестени