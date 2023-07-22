Под дом Орбана в Венгрии принесли детский гроб
В субботу, 22 июля, под частный дом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в городе Фелчут принесли детский гроб с надписью "Будущее венгерской молодежи"
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил юрист и активист Золтан Керестени.
Мужчина отметил, что таким образом он выразил протест против тесных отношений венгерского и российского правительств. В сообщении он напомнил, что в 1989 году во время повторного похорон венгерского премьера Имре Надя, возглавлявшего антикоммунистическую революцию в 1956 году и которого казнили, Орбан сказал, что "коммунисты, связывая судьбу Венгрии с Советской Россией до 1990 года".
Фото: Золтан Керестени
"Да, 35 лет назад, накануне смены режима, в одном из пустых гробов на площади Героев, символически там лежало будущее венгерской молодежи", - написал Керестени.
По его словам, сегодня венгерский премьер сделал то же, что и его предшественники - связал судьбу Венгрии с путинским, советско-российским государством.
"Вот почему у нас экономический кризис, а венгерская политическая элита каждый день постоянно богатеет. Вот почему высока инфляция, поэтому зарплаты стоят все меньше и меньше, и потому здоровье или образование плохие", - отметил активист.
Фото: Золтан Керестени
Керестени добавил, что венгры должны созвать всю правящую политическую элиту к бою, если они хотят социального мира в стране. Для этого, по его словам, многие должны принимать участие в общественной жизни и политике.
"Если венгры наконец-то помирятся друг с другом, то, и только тогда: это может добиться успеха", - подытожил юрист.
Акция протеста прошла в день, когда Орбан посещал фестиваль Тушваньош. Керестени отказался забрать детский гроб из-под дома Орбана. Поэтому к нему будут применены штрафные санкции.
Фото: Золтан Керестени
- 22 июля стало известно, что МИД Румынии направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану письмо, в котором перечислил темы, на которые нельзя говорить во время фестиваля Тушваньош.
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