Под действием наркотиков шел к украинским позициям: военные задержали на линии разграничения боевика "ЛНР"

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск.

"Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался из-за линии столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика после чего передали его представителям Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой ЛНР. В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.

