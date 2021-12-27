Под действием наркотиков шел к украинским позициям: военные задержали на линии разграничения боевика "ЛНР"
Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР. Он находился под действием наркотиков
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск.
"Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался из-за линии столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика после чего передали его представителям Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой ЛНР. В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.
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