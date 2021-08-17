Под День Независимости Украины: в Германии назвали дату завершения строительства "Северного потока-2"

Об этом сообщает DW.

По информации журналистов, строительство российского газопровода планируется завершить 23 августа.

Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.



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Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода угрожает будущему транзиту российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.

Ранее в компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "СП-2" в августе 2021 года .

28 июля оператор заявил, что работы завершены на 99%