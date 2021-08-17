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Под День Независимости Украины: в Германии назвали дату завершения строительства "Северного потока-2"

17 августа, 2021 вторник
21:59
Мир Северный поток-2

"Северный поток-2" обещают достроить в День Государственного Флага Украины

Об этом сообщает DW.

По информации журналистов, строительство российского газопровода планируется завершить 23 августа.

Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

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Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода угрожает будущему транзиту российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.

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Германия
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