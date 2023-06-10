Под давлением "Евросолидарности" нардепы проголосовали за увеличение отпусков военным, - Сюмар
Верховная Рада Украины в субботу, 10 июня 2023 года, проголосовала за увеличение отпусков военным под давлением фракции "Европейская солидарность"
Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар.
"30 дней отпуска военным - быть! Мой респект сегодня - Алексею Гончаренко. Он ставил в подтверждение каждую поправку во всех законопроектах, пока монобольшинство таки не согласилось рассмотреть действительно важный проект, который важен для миллионов героев и их семей", - написала Сюмар.
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"30 дней отпуска за тяжелый труд в мире - это справедливо! Проголосовали под нашим давлением. Было нелегко, но это точно то, за что стоило бороться", - убеждена депутат.
Таким образом, военным увеличили отпуска до 40 дней. "За" проголосовали 270 народных избранников.
"30 дней вместо 10 дней! 30 дней и еще плюс 10 дней по семейным обстоятельствам, не учитывая времени на дорогу", - объяснил в свою очередь Алексей Гончаренко.
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