Под Черниговом в плен украинцам сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ
Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ
Об этом сообщает Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область. Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой", - написал он. .
Главнокомандующий процитировал старшину: "Этого никто не знал, что мы едем убивать. Мы не собирались, мы собирали информацию".
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