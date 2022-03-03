Под Черниговом украинцы захватили тяжелую систему вооружения ТОС-1А Солнцепек
Эта тяжелая огнеметная система, предназначена для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом
Об этом сообщает ютуб канал "Милитарный", - информирует Еспресо.TV.
В Черниговской области вблизи Мэны украинцы захватили машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино" (усовершенствованная версия - ТОС-1А "Солнцепек").
Установку ТОС-1А "Солнцепек" захватили с полным боекомплектом.
Тяжелая огнеметная система – одна из систем вооружения, предназначенная для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Для уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение производится полем высокой температуры и избыточным давлением.
В 2001 году на вооружение российской армии была принята усовершенствованная система ТОС-1А "Солнцепек".
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