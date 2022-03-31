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Главная война с Россией Под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной

Под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной

31 мартa, 2022 четверг
11:37
война с Россией

В среду, 30 марта, под Черниговом от снаряда оккупантов погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной

Об этом она сообщила в Facebook.

Муж погиб, когда пытался спасти людей от российских оккупантов под Черниговом.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно", – говорится в сообщении Ольги Стефанишиной.

  • По состоянию на 31 марта российские оккупанты не в силах двигаться в киевском и черниговском направлениях и занимаются только обстрелами.
  • Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российский агрессор отводит войска с черниговского и киевского направлений, но это происходит не массово.
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Чернигов
война новости
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