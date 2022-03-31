Под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной

Об этом она сообщила в Facebook.



Муж погиб, когда пытался спасти людей от российских оккупантов под Черниговом.



"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно", – говорится в сообщении Ольги Стефанишиной.

По состоянию на 31 марта российские оккупанты не в силах двигаться в киевском и черниговском направлениях и занимаются только обстрелами.

Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российский агрессор отводит войска с черниговского и киевского направлений, но это происходит не массово.

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