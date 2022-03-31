Под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной
В среду, 30 марта, под Черниговом от снаряда оккупантов погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной
Об этом она сообщила в Facebook.
Муж погиб, когда пытался спасти людей от российских оккупантов под Черниговом.
"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно", – говорится в сообщении Ольги Стефанишиной.
- По состоянию на 31 марта российские оккупанты не в силах двигаться в киевском и черниговском направлениях и занимаются только обстрелами.
- Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российский агрессор отводит войска с черниговского и киевского направлений, но это происходит не массово.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное